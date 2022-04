In Oettingen öffnet eine einzigartige Minigolfanlage

Plus Oettinger Bahnpaten gestalteten den neuen Minigolfplatz in Oettingen auf der Wörnitzinsel. Jetzt wurde das neue Erlebnis eingeweiht.

Das Oettinger Residenzschloss aus Holz, eine Nachbildung der Raiffeisenbank, Wassertanks und Rohrleitungen. Wer von nun an auf der Oettinger Wörnitzinsel Minigolf spielen möchte, muss neben Schanzen und einem Looping auch diese Hindernisse überwinden, um den Ball einzulochen. Das Konzept dahinter: Die 18 Bahnen wurden allesamt von Sponsoren aus Oettingen und der Umgebung entworfen und umgesetzt. Das Ergebnis ist für Oettingens ersten Bürgermeister Thomas Heydecker ein "einzigartiges und kreatives Meisterwerk.