Integratives Bandprojekt Jumping Jack rockt seit 33 Jahren

Jumping Jack probt bereits für ihr Jubiläumskonzert. Die Rockband, in der Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen zusammen musizieren, hat sich dafür einiges vorgenommen.

Die Band Jumping Jack aus Oettingen feiert in diesem Jahr ihr 33-jähriges Bestehen. 1988 begann unter der Leitung von Markus Dlouhy, Heilpädagogischer Förderlehrer, die musikalische Geschichte einer Rockband, in der Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam musizieren. Seit dem ersten Auftritt 1989 steht Jumping Jack für lauten Rock mit eigenen Texten und trat unter anderem beim Songfestival in Bielefeld, beim integrativen Rockfestival in Kassel und auf dem Kirchentag in München auf. Unsere Redaktion hat die Jungs vor ihrem großen "multimedialen Jubiläumskonzert" in der Goldenen Gans in Oettingen im Proberaum getroffen und gefragt, was ihre Band denn ausmacht?

"Wir sind für immer laut", sagt Heiko Proksch, der schon vor Jumping Jack in einer Rockband die Bassgitarre bearbeitet hat. "Was völlig unwichtig ist bei uns", ergänzt Bandleader Markus Huter, "sind Oberflächlichkeiten wie Herkunft, Sprachvermögen oder körperliche Beeinträchtigungen." Mit Proksch und Karl Hermann Rummel, heute der Sänger der Band, hat er noch während seiner Ausbildung in Polsingen/Oettingen die Kapelle gegründet.

Oettinger Band Jumping Jack besteht auch sieben Mitgliedern

Mittlerweile besteht die Band aus sieben Mitgliedern, davon fünf mit Beeinträchtigung. "Und der Achte ist leider schon in Bandrente, der wird aber beim Jubiläumskonzert auch dabei sein", sagt Stefan Feldmeier, der seit 1996 als Drummer bei der Band ist, damals noch als Zivi der Diakonie sofort mit Begeisterung einstieg. Ergänzt wird das Septett von Ralf Oswald, der Rhythmusgitarre spielt, Markus Huter, ebenfalls Gitarre und Tobias Wonder, der seit 2018 am Keyboard tätig ist.

Eigentlich treffen sich die Jacks alle zwei Wochen zur Probe, doch vor ihrem großen Jubiläum wollen sie in jeder Beziehung fit sein, weshalb sie jetzt ein intensives Probewochenende in den Räumen der Offenen Hilfe Oettingen einschieben. Sie haben sich viel vorgenommen für den 19. November: nichts weniger als ein multimediales Jubiläumskonzert mit alten und neuen Hits, Fotos, Filmen und Geschichten – live und über die große Kinoleinwand im Kinosaal der Goldenen Gans präsentiert.

Woher der Name der Band Jumping Jack kommt

Der Name Jumping Jack kommt übrigens nicht, wie vielleicht von Rockfans vermutet, von einem Rolling-Stones-Titel, sondern ist entstanden, weil so manches Bandmitglied (man wollte keine Namen nennen) beim Konzert gerne wie ein Hampelmann über die Bühne tobt. Wobei – da wären wir ja fast wieder bei den Stones, deren Sänger sich auch wie ein Jumping Jack bewegt. Jedenfalls wollen die Musiker dem Publikum mit einem brandneuen Programm beweisen, dass sie auch nach 33 Jahren noch nicht zum alten Eisen gehören. "Auf einige Überraschungen kann man sich auf jeden Fall gefasst machen", verspricht Bandleader Markus Dlouhy, "und auf einen tollen Abend bei selbst gemachter Musik, mit netten Leuten und einem guten Angebot an Essen und Trinken."

Kasten: Eintritt im Vorverkauf: sieben Euro, ermäßigt: 5 Euro; erhältlich in Oettingen bei der Buchhandlung Wilhelm, in der Goldenen Gans und im Büro der Offenen Hilfen, Ziegelgasse 1