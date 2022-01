Jacke probiert und anbehalten - aber nicht bezahlt

Ein junger Mann begeht am Wochenende einen Ladendiebstahl in Oettingen. Der Schaden ist gering.

In einem Oettinger Supermarkt hat ein junger Mann am Samstag Ladendiebstahl begangen. Am Nachmittag probierte der 21-Jährige in dem Supermarkt mehrere Herrenjacken an.

Versuchter Diebstahl in Oettingen: Mann wird erwischt

Eine davon behielt er schließlich laut Polizeibericht an und begab sich zum Kassenbereich. Dort bezahlte er lediglich ein Getränk und wollte den Markt anschließend verlassen, ohne die Jacke zu bezahlen. Diese hatte einen Wert von rund 20 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch