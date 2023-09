Oettinger Türenhersteller Jeld-Wen feiert groß sein 50-jähriges Bestehen

Millionen Türen hat Jeld-Wen in Oettingen produziert – Stadt und Firma profitieren gegenseitig voneinander. Der Türenhersteller bereitet sich auf die Zukunft vor.

Fällt im Ries der Name Jeld-Wen, ist die Assoziation gleich da: Türen. Millionen davon hat das Werk in Oettingen in den vergangenen 50 Jahren produziert und in die ganze Welt geliefert. Für viele Beschäftigte aus der Region ist das Unternehmen ein verlässlicher Arbeitgeber, wenngleich es während der zurückliegenden fünf Jahrzehnte, insbesondere in der jüngsten Vergangenheit, nicht alles glattlief.

Nach wie vor ist Jeld-Wen bei der Herstellung von Innentüren Weltmarktführer. In Hochzeiten wurden in Oettingen 80 bis 90 Türen pro Tag hergestellt. Am vergangenen Wochenende feierte das Unternehmen seinen 50. Geburtstag mit einem großen Fest auf dem Firmengelände in der August-Moralt-Straße. Für jeden war etwas dabei: Im Rahmen einer Werksbesichtigung bekamen die Besucher einen Einblick in die Türenherstellung. Für die Kinder gab es zahlreichen Möglichkeiten, sich zu vergnügen und in einem großen Zelt war für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt.

Einem Gast war die Freude besonders anzumerken, einen solch erfolgreiches Unternehmen in seiner Stadt zu haben: Bürgermeister Thomas Heydecker ließ es sich nicht nehmen, bei der Jubiläumsfeier dabei zu sein und ein Grußwort zu sprechen. Jeld-Wen sei seit Jahrzehnten ein verlässlicher Partner für seine Kommune. Die Firma bilde zudem einen wesentlichen Bestandteil des Wirtschaftsstandortes Oettingen und sei auch sozial sehr engagiert. Der Bürgermeister gratulierte den Verantwortlichen zum Jubiläum und brachte seine Hoffnung auf weiteres gutes Miteinander in der Zukunft zum Ausdruck.

Jeld-Wen fühlt sich in Oettingen wohl, sagt die Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung gab die Komplimente zurück. Das Unternehmen fühle sich sehr wohl in Oettingen, wo der größte Standort für die Türenherstellung innerhalb des Unternehmens angesiedelt sei. Geschäftsführer Christian Wienand sagte, Jeld-Wen stehe vor allem für Qualität und Zuverlässigkeit, was man immer wieder von der Kundschaft bestätigt bekomme. Die hohe Qualität in der Fertigung liege nicht zuletzt an den Fertigkeiten der Menschen, die am Standort Oettingen beschäftigt seien, meinte Wienand. Auch sei die Digitalisierung bereits weit fortgeschritten, was viele Arbeitsabläufe erleichtere. Der Vertrieb laufe inzwischen papierlos.

Sein Geschäftsführerkollege Ingo Heger verwies auf die Anpassungsfähigkeit von Jeld-Wen an die jeweiligen wirtschaftlichen Gegebenheiten. Die derzeit 663 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stünden für den Erfolg des Unternehmens. Froh sei er darüber, dass in diesem Jahr wieder neun junge Menschen ihre Ausbildung begonnen hätten. Schon immer habe Jeld-Wen großen Wert auf den eigenen Nachwuchs gelegt.

Einen ausführlichen Streifzug durch die wechselvolle Firmengeschichte unternahm Werkleiter Wolfgang Oswald. Von Moralt über die Pfleiderer AG und Vest-Wood hätten 2005 mit der Übernahme von Jeld-Wen die vielen Wechsel ein Ende gefunden.