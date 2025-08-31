JELD-WEN unterstützt Frauenhaus Nordschwaben

Dem Betriebsrat und der Belegschaft des Oettinger Türenherstellers JELD-WEN liegen die Unterstützung sozialer Einrichtungen sehr am Herzen. Mit den Erlösen diverser Spendenaktionen wie z.B. der Weihnachtstombola konnte der Betriebsrat nun 1000 Euro an das Frauenhaus Nordschwaben übergeben. Maja Pauer erste Vorsitzende sowie ihre Vorstandskolleginnen Ursula Kneißl-Eder und Traudi Kappeler bedankten sich im Namen des Vereins Frauenhaus Nordschwaben beim Betriebsratsvorsitzenden Thomas Schürer und Wolfgang Oswald. Das Frauenhaus gibt seit über 30 Jahren Frauen mit ihren Kindern Schutz vor körperlicher, sexueller und seelischer Gewalt sowie Hilfe für einen selbst bestimmten, angstfreien Neustart.

