Oettingen

20:34 Uhr

Jubiläumskonzert von Jumping Jack: Dreiunddreißig und kein bisschen leise

Die Musiker vor ihrem begeisterten Publikum in der Goldenen Gans in Oettingen.

Plus Jumping Jack feiert in der Goldenen Gans in Oettingen sein 33-jähriges Bestehen. Der Andrang ist so groß, dass es am nächsten Tag noch ein zusätzliches Konzert gab.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Eine Rockband, noch dazu als integratives Projekt gegründet, feiert ihr 33-jähriges Bestehen. Was zunächst als einmaliger Konzertabend geplant war, wurde wegen der großen Nachfrage, just zum Doppelkonzert. Samstagabend und Sonntagnachmittag rockten die sieben beziehungsweise acht Musiker die Bühne im alten Kinosaal der Goldenen Gans in Oettingen. Und wer gedacht hatte, die Band agiere wahrscheinlich – wegen des methusalemischen Bandalters – eher gesetzt und abgeklärt, der sah sich mehr als getäuscht.

