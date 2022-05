Jürgen Geisenberger präsentiert seine Werke in der alten Reithalle Oettingen

In der alten Reithalle in Oettingen präsentiert der Wemdinger Künstler Jürgen Geisenberger seine expressiven Zyklus "Körperwelten".

Der Wemdinger Künstler Jürgen Geisenberger begann seinen Werdegang mit einem Studium an der Katholischen Universität in Eichstätt. Dort absolvierte er seinen Magister in Kunstgeschichte und Musikwissenschaft, sowie eine Promotion in Kunstgeschichte (Thema: Joseph Beuys und die Musik). Bereits zu dieser Zeit spielte die Kunst, wie auch die Musik, eine bedeutende Rolle in seinem Leben.

Der Wemdinger Künstler entwickelte seinen Stil schon zu Studienzeiten

Besonders von den Werken von Picasso und Basquiat, sowie den Stücken von Bach, fühlte er sich angesprochen. Bereits während des Studiums beschäftigte er sich mit seinen eigenen Kreationen und entwickelte seine ganz eigene Stilrichtung bestehend aus expressionistischen aber auch modernen Zügen der Kunst. In den vergangenen Jahren brachte der Künstler seine Werke durch Ausstellungen in Wemding, Rothenberg, Donauwörth, Nördlingen, Eichstätt, Hahn-Münden und München an die Öffentlichkeit. Ab dem 7. Mai präsentiert er seinen expressiven Zyklus "Körperwelten" inklusive Sektempfang und kleinen Häppchen in der alten Reithalle, Reithausgasse 2, in Oettingen. Die Vernissage beginnt um 16 Uhr.