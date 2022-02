Oettingen

vor 31 Min.

Jugend forscht: AEG-Schüler im Wettbewerb der Nachwuchs-Wissenschaftler

Drei Schüler des AEG beteiligen sich an "Jugend forscht". Von links: Theo Keilholz, Christoph Klotz, die Lehrkräfte Bernhard Hinner und Rebecca Rieblinger sowie Louisa Zajitschek.

Plus Eine Schülerin und zwei Schüler des Oettinger Albrecht-Ernst-Gymnasiums haben sich am Jugend-Forscht-Wettbewerb beteiligt. An welchen Projekten sie arbeiten.

Von Peter Urban

Mit anspruchsvollen Themen haben sich drei Schüler des Albert-Ernst-Gymnasiums in Oettingen Jugend-forscht-Wettbewerb beteiligt. Louisa Zajitschek hat im Fachgebiet Biologie an einer Aufgabe mit dem Titel „Leidet die Fruchtbarkeit der Rinder unter der Zucht auf genetisch hornlos?“ gearbeitet. Zwei ihrer Mitschüler widmeten sich einer Frage, die eingeschränkten Menschen helfen könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen