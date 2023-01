Jugendliche sollen Böller durch Briefkastenschlitz in eine Wohnung geworfen haben

Der Feuerwerkskörper verursacht einen Schaden im Korkboden. Die vier Jugendliche, die im Verdacht stehen, konnten bislang noch nicht gefunden werden.

Einen Schaden im Korkboden hat am Montagabend gegen 20.40 Uhr ein Feuerwerkskörper verursacht, der am Zwinger in Oettingen durch den Briefeinwurf einer Wohnung geschoben wurde. Im Verdacht stehen laut Polizei vier Jugendliche, die sich gegen 20.40 Uhr vor dem Mehrfamilienhaus aufgehalten haben sollen.

Der Brandschaden im Korkboden wird in etwa auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu den vier Jugendlichen und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)