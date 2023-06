Kammermusik im Oettinger Schlossgarten fasziniert das Publikum

Das Oettinger Streichquartett spielt im Rahmen der Musiktage. Die Lockerheit und der Spaß am Musizieren im Freien übertrug sich vom Leiter auf seine Mitspieler.

Ein lauschiger Sommertag geht zu Ende. Ein großer Schatten fällt auf den Rasen hinter dem Residenzschloss in Oettingen, wo sich die Gäste des Open Airs niederlassen, auf mitgebrachten Klappstühlen und im Gras des leicht abschüssigen Geländes auf Picknickdecken. Eltern und Kinder, Omas und Opas sind gekommen, die ihre mitgebrachten Leckereien verzehren und der Musik des „Oettinger Streichquartetts“ lauschen.

So ähnlich konnten die lauschigen Musikabende einst auch in den Zeiten der klassischen Hofmusik im fürstlichen Hofgarten des Schlosses Oettingen gewesen sein, die das Fürstenhaus für seine Gäste organisierte. Schon seit ein paar Jahren ahmt dies das „Oettinger Streichquartett“ für die Gäste der Musikwoche in einem Open-Air-Konzert nach.

Oettinger Musiktage scheinen auch den Störchen zu gefallen

Selbst die Oettinger Störche hörten aus ihren Nestern auf den umliegenden Kaminen zu. Es wirkte beinahe so, als hätten sie ihrer Freude durch gelegentlich applaudierendes Geklapper Ausdruck verliehen. Dieses eindrucksvolle Bild der Storchenstadt Oettingen machte dieses Freiluftkonzert erst recht zu einem besonderen Ereignis.

Noch dazu, wenn die Musiker ein recht abwechslungsreiches Programm anboten, mit Stücken aus der Klassik und modernen Arrangements zeitgenössischer Unterhaltungsmusik. Dafür steht der Leiter des Ensembles, Günter Simon, der die von Otto Hennecke begründete Tradition des Oettinger Streichquartetts mit seinen Brüdern seit Jahren fortführt.

Stücke aus der Klassik und zeitgenössische Unterhaltungsmusik

In diesem Jahr musizierten mit ihm Roman Strößner als Zweiter Geiger, sein Bruder Bernd mit der Viola und mit dem Cello in Vertretung von Harald Simon Wolfgang Bareis aus Windsbach. Die Lockerheit und der Spaß am Musizieren im Freien übertrug sich vom Leiter auf seine Mitspieler, die das Publikum mit ihrem tollen Zusammenspiel faszinierten.

Zwischen zwei klassischen Musikstücken hatten sie diesmal moderne, teils jazzige „Ohrwürmer“ ins Programm genommen. Sie wurden von Franz Schuberts „Andantino“ und dem ersten Satz der Mozartschen „Kleinen Nachtmusik“ in ihre Mitte genommen und in ungewöhnlicher Zusammenstellung von Pop-Titeln begleitet wie „Besame Mucho“, dem Tango „Isabella“ und dem Spanischen Walzer „Manzanares“ aus der Operette „Clivia“ von Nico Dostal. Ein bunter Strauß unterhaltsamer Melodien zwischen Rabatten weißer Rosenbüschen war daraus geworden.