Oettingen

vor 1 Min.

Kammerorchester mit einer besonderen Solistin

Unter dem Dirigat von Johannes Moesus spielte das Kammerorchester Pforzheim in Oettingen.

Plus Lena Neudauer ist Professorin für Musik. Unter dem Dirigat von Johannes Moesus spielte sie nun zusammen mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim in Oettingen.

Von Ernst Mayer Artikel anhören Shape

Ein Konzert mit herausragenden Klassikern, in einem Konzertsaal, der wie dafür geschaffen ist – das lockte viele Besucherinnen und Besucher in das Residenzschloss Oettingen. Dazu trug auch Dirigent Johannes Moesus bei, der seit Jahren in der klassischen Konzertszene im Ries zu Hause ist. Diesmal leitete er das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim, eines der ganz wenigen Fulltime-Orchester mit internationaler Anerkennung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .