Kanäle in Oettingen werden saniert

In mehreren Oettinger Straßen müssen Kanalsanierungsarbeiten vorgenommen werden. Betroffen ist das Steinerbach-Viertel.

In Oettingen werden ab Anfang September bis voraussichtlich Anfang November 2022 Kanalsanierungsarbeiten stattfinden. Nach Angaben der Stadt Oettingen sollen diese in der August-Lutz-Straße, der Friedrich-Völklein-Straße, Am Steinerbach und Am Weißen Kreuz durchgeführt werden. (AZ)