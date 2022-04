Karikaturen zu Mensch, Maschinen und Moneten in Oettingen

Ausstellung und Festgottesdienst anlässlich 40 Jahre KAB in Oettingen.

Die Katholische Arbeiterbewegung (KAB) Oettingen zeigt anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens gemeinsam mit dem Kreisverband und der Betriebsseelsorge Augsburg vom Mittwoch, 27. April, bis Donnerstag, 12. Mai, die Ausstellung "Arbeit ist das halbe Leben? Karikaturen zu Mensch, Maschinen, Moneten" an verschiedenen Orten in Oettingen.

Ausstellung in Oettingen: Eröffnung ist am 27. April im Rathaus

Die Werke sind im Foyer des Rathauses, in der Stadtbibliothek, in der Donau-Ries-Klinik, im Albrecht-Ernst-Gymnasium und in der Kirche St. Sebastian zu sehen. Seit nunmehr vier Jahrzehnten mischt sich die KAB Oettingen aus dem Glauben heraus in Kirche, Politik und Wirtschaft ein. Vierzig Jahre, in denen viele Ehrenamtliche und Mitglieder sich engagiert und dazu beigetragen haben, dass die KAB bis heute zum kirchlichen und gesellschaftlichen Leben Oettingens dazugehört.

Unter dem Motto "Ein gutes Leben für alle", weil Gott es so will: Der Ortsverband wurde 1982 gegründet, Berthold Grabs war damals katholischer Pfarrer in Oettingen; im Jahr, als Nicole den ESC mit "Ein bisschen Frieden" für Deutschland gewann, Helmut Kohl erstmals zum Bundeskanzler gewählt wurde und Superbenzin noch 1,39 D-Mark (!) kostete. Bis heute hat sich viel verändert: das alles dokumentiert die Ausstellung auf humorvolle Weise.

Eröffnet wird sie mit Musik und Vorstellung von Karikaturen durch Betriebsräte am Mittwoch, 27. April, um 18 Uhr im Rathaus Oettingen. Am Sonntag, 8. Mai, um 10.30 Uhr werden die 40 Jahre im Rahmen eines Festgottesdienstes gefeiert. Im Anschluss daran sind alle Interessierten zu einem "Fairbuffet" mit regionalen und fair gehandelten Lebensmitteln in das katholische Pfarrheim eingeladen.