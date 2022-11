Oettingen

06:00 Uhr

Katja Mangolds Porträtserie "Echt" im Heimatmuseum zu sehen

Katja Mangold (Zweite von rechts) stellt derzeit in der Treppenhausgalerie des Heimatmuseums in Oettingen aus.

Plus Die in Nördlingen lebende Fotografin Katja Mangold stellt in der Treppenhausgalerie des Heimatmuseums aus und beschäftigt sich mit der Frage "Was ist echt?"

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

"Ich bin. Ich bin laut, ich bin leise. Ich bin bunt, ich bin grau. Ich bin groß, ich bin klein. Ich bin dick, ich bin dünn. Ich bin gut, ich bin schlecht. Ich bin nicht perfekt. Ich bin ich. Ich bin echt." Mit diesen Worten hat Katja Mangold die Ausstellung ihrer Porträtserie überschrieben, die jetzt in der Galerie im Treppenhaus im Oettinger Heimatmuseum eröffnet wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen