Kelterfeld-Anlieger in Oettingen befürchten Probleme mit der Wasserversorgung

Plus Im Westen Oettingens sollen neue Bauplätze entstehen. Anlieger fragen sich, warum nicht südlich der Staatsstraße erweitert wird und prangern einige Probleme an.

Werden neue Baugebiete geplant, so führt das oftmals zu Konflikten mit den Nachbarn, die dort schon seit einigen Jahren leben. Denn plötzlich wird die freie Sicht verbaut. Gerade in Randlagen oder rund um freie Grundstücke lässt sich dies jedoch nicht vermeiden, wenn Städte Bauland und Wohnraum für junge Familien schaffen wollen. Ähnlich verhält es sich beim Projekt "Grüner Leben". Auch über das geplante Baugebiet Kelterfeld Nord 2 im Westen Oettingens unterhalb des Roßfelds wird debattiert. Breit diskutiert wurde im Stadtrat unter anderem die geplante Zufahrt über das bestehende Baugebiet Kelterfeld Nord. Ein Anlieger berichtet im Gespräch mit unserer Redaktion außerdem im Detail, wo weitere Probleme bestehen.