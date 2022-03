Kinder erleben spannenden ersten Tag im neuen Oettinger Kindergarten

Plus 100 Kinder besuchen seit Dienstag den neuen Kindergarten St. Franziskus in Oettingen. Eine exklusive Führung von Pfarrer Ulrich Manz durch die Räume.

100 Kinder sind am Dienstag in den Neubau des Oettinger Franziskus-Kindergartens eingezogen. Vieles wurde dort neu entdeckt: Holzhäuser zum Klettern und Verstecken, viel Platz zum Spielen und sogar ein Musikzimmer. Gemeinsam mit Pfarrer Dr. Ulrich Manz gab es eine exklusive Tour durch das moderne Gebäude.