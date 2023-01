Oettingen

vor 42 Min.

Kinderärztin in Oettingen kämpft für ihre Nachfolge und rund 1000 Kinder

Plus Dr. Marion Wiedemann-Volk würde ihre Praxis in Oettingen gerne übergeben. Sie betreut rund 1000 Kinder aus dem Ries und Franken. Warum das Thema Nachfolge so schwer ist.

Von Verena Mörzl

Frau Dr. Wiedemann-Volk, täglich müssen Sie Eltern abweisen, die für Ihre Kleinsten einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin suchen. Warum?



Dr. Marion Wiedemann-Volk: Eine einzige Arzthelferin und ich sind hier engagiert tätig und ich will mich um jeden Einzelnen kümmern, ich kann nicht mehr Kinder aufnehmen. Doch sehr viele Familien ziehen zu, in Oettingen leben außerdem viele Flüchtlinge. In Nördlingen werden keine Kinder mehr aufgenommen. Im Fränkischen gibt es ebenfalls Engpässe, die versuchen es auch bei uns. Seit meiner Niederlassung bzw. Praxisgründung vor 36 Jahren gab es noch nie so eine prekäre Situation bezüglich der Neuaufnahme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

