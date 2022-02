Oettingen

vor 17 Min.

Kindergartenaltbau in Oettingen wird wegen Platzmangels doch aufgewertet

Der Neubau des katholischen Kindergartens in Oettingen ist fertig. Das alte Gebäude soll weitergenutzt werden, es ist im Hintergrund zu sehen.

Plus Statt abgerissen zu werden, nutzt die Stadt den alten katholischen Kindergarten in einer Übergangsphase weiter. Das geht nicht ohne zusätzliche Arbeiten am Gebäude.

Von Verena Mörzl

Der Neubau des katholischen Kindergartens in Oettingen ist fertig, die Eröffnungsfeier mit Schlüsselübergabe für März geplant. Die Kirchenvertreter, Eltern, Kinder und Personal fühlen sich durch das helle und großzügige Gebäude reich beschenkt. Eigentlich hätte das alte Gebäude abgerissen werden sollen. Doch weil die Stadt vom schnell steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen überrascht wurde, sieht Oettingen sich zu einer Übergangslösung gezwungen. Das Gebäude soll noch einmal notdürftig aufgewertet werden.

