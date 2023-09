Kinderheim in Oettingen wurde für 3,9 Millionen Euro umgebaut

Der Altbau des Oettinger Kinderheims wurde saniert, ein Neubau errichtet. Das Projekt Sternstunden ermöglichte sogar die Sanierung eines Gebäudes für eine WG.

Nach vielen Jahren der Planung, einer langen Bauzeit und einer glücklichen Fügung ist der Umbau des Oettinger Kinderheims bald abgeschlossen. Nachdem die Lebenshilfe Donau-Ries das katholische Kinderheim von den Franziskanerinnen übernommen hat, wurden die Gebäude nun nach und saniert. Ein Teil des Altbaus musste abgerissen werden. In einem Neubau ist auf mehreren Etagen Platz für drei inklusive Gruppen. Denn was an der modernen Einrichtung im Herzen der Stadt im gesamten Bezirk einzigartig ist: Dort leben Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam unter einem Dach.

Vor dem Umbau fanden zwölf Kinder im Alter zwischen sechs und 21 Jahren Platz in dem Altbau in der Ledergasse. Heute könnten 22 Buben und Mädchen ein neues Zuhause finden. Acht Plätze gibt es in der Jugendhilfe, 14 über die Eingliederungshilfe. Die Räume sind barrierefrei errichtet worden. Der Eingang zum Gebäude ist nicht mehr an der Ledergasse, sondern im Innenhof. Die Oettinger Stadtmauer ist an manchen Stellen noch zu sehen, mal angedeutet im Boden, mal als Mauer selbst. Einige Quader haben einen neuen Zweck zugeschrieben bekommen: Sie sind Sitzgelegenheiten an einer Feuerstelle im Garten.

Weil einige Überraschungen während der Sanierung aufgekommen seien, summierten sich die Gesamtkosten des Projekts letzten Endes auf 3,9 Millionen Euro, rechnet Lebenshilfe-Vorstand Manfred Steger vor. Es gebe eine Vielzahl von Finanzierungsträgern und etliche Förderer, darunter der Bezirk Schwaben, Sternstunden, Aktion Mensch und der Landkreis Donau-Ries.

Hausleiter Johannes Eissner schildert die Vorteile des Inklusionsprojekts am Beispiel eines Geschwisterpaares. Würde es sich um ein reines Kinderheim handeln, müssten die Geschwister getrennt werden, weil eines mit Behinderung besondere Bedürfnisse habe und anders betreut werden müsse. Dank der inklusiven Einrichtung in Oettingen können die Geschwister zusammenbleiben.

Kinder mit und ohne Behinderung im Sinn der Lebenshilfe

Und er nennt noch einen anderen Fall. Bei einem Bub liege der IQ bei 70. Er gilt somit nicht mehr als behindert, müsste also theoretisch von der Eingliederungshilfe in die Jugendhilfe wechseln. In Oettingen ist das unter einem Dach möglich, der Bub werde somit nicht aus seinem gewohnten Umfeld gerissen. Eissner sagt aber auch: Ziel sei letztlich immer die Rückführung in die Familie oder die Vermittlung in eine Pflegefamilie. Auch wenn es manchmal nur zu einer Verbesserung des Kontakts zur Familie reiche.

Martin Hertle, Fachbereichsleiter Wohnen, sagt: "Die Lebenshilfe hat die Einstellung, dass wir vom Menschen her denken." Sie wünschten sich deshalb weniger starre Strukturen. Der Gesetzgeber plant den inklusiven Gedanken und praktikablere Vorgänge im Kinderjugendhilfestärkungsgesetz ab 2028 verbindlich zu verankern. Bislang aber ist das Oettinger Kinderheim schwabenweit ein Modellprojekt.

Kinder gehen in den Kindergarten und zur Schule

Die Kinder, die im Oettinger Kinderheim leben, gehen wie ihre Altersgenossen in den Kindergarten, zur Schule und beteiligen sich in Vereinen. Der Förderverein ermöglicht Eissner zufolge auch Musikunterricht und andere Hobbys. Die Vereine würden zudem gute Arbeit leisten. Geregelte Aktivitäten seien ein weiterer Anker für die Kinder. Und um langsam auf eigenen Beinen stehen zu können, gibt es ab dem Herbst auch eine Wohngemeinschaft direkt neben dem Kinderheim. Hertle sagt: "So kommen sie raus aus dem Kinderheim, haben aber immer noch die Sicherheit in der Nähe." Initiiert wurde die WG während eines Treffens mit Verantwortlichen des Projekts Sternstunden.

Die Kinder stoßen in Oettingen auch auf reale Lebensbedingungen draußen. Denn wie Manfred Steger sagt, bringt es nichts, sie von allem abzuschirmen. In Oettingen gebe es einige Brennpunkte. Es sei wichtig, auch in schwierigen Phasen klarzukommen, meint er außerdem.