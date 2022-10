Klimaschutzkonzept für die Stadt Oettingen auf der Zielgeraden

Die Treibhausgasbilanz in Oettingen liegt pro Kopf bei 13,8 Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist deutlich mehr als im bayern- und deutschlandweiten Schnitt.

Die Notwendigkeit eines Umdenkens im Umgang mit Energie und Ressourcen war bereits zu Projektbeginn des Klimaschutzkonzeptes für das städtische Gemeindegebiet Oettingen klar. Unvorhergesehen war jedoch der Wegfall russischer Gaslieferungen, die bevorstehende schwerste Dürre Europas seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und die Krise der französischen Atomkraft. Die Energiekrise lässt die Strom- und Erdgaspreise extrem ansteigen und motiviert die Umsetzung von Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und CO₂-Reduktion bei der zukünftigen Stadtentwicklung zusätzlich.

Diese Themen untersucht das Klimaschutzkonzept der Forschungsstelle für Energiewirtschaft mbH (FfE) mit Sitz in München im Auftrag der Stadt Oettingen, so eine Pressemitteilung. Die Analyse des gegenwärtigen energetischen Zustands auf Gemeindeebene hat ergeben, dass im Jahr 2020 pro Kopf 13,8 Tonnen CO₂ emittiert wurden. Damit liegt die Treibhausgasbilanz über den durchschnittlich emittierten 8,9 Tonnen CO₂ pro Kopf in Deutschland und 5,5 Tonnen CO₂ in Bayern.

Ergebnisse des Klimaschutzkonzeptes sollen im Rathaus vorgestellt werden

Untersuchungen zum Ausbau der erneuerbaren Energien in der Region haben ein großes Potenzial von Photovoltaik bestätigt, während das Potenzial von Windkraft, Wasserkraft und Tiefengeothermie eher nachrangig ist. Mögliche Effizienzgewinne und Ausbaupotenziale erneuerbarer Energien werden sowohl in einem Szenario ohne große Klimaschutzanstrengungen als auch einem ambitionierten Klimaschutzszenario mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2040 betrachtet.

Die notwendigen Klimaschutzmaßnahmen als Beitrag für die Erreichung dieses Ziels wurden in Präsenzworkshops mit lokalen Vertreterinnen gesammelt, priorisiert und bewertet. Die Ergebnisse des Klimaschutzkonzeptes werden im November im Rahmen eines abschließenden Akteurstreffen im Rathaus Oettingen vorgestellt. (AZ)