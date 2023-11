Oettingen

Knäpper Bar: Oettingen hat einen neuen Treffpunkt

Plus In Oettingen beschließen vier Freundinnen eine Bar zu eröffnen. Wie aus einer spontanen Idee ein Treffpunkt für alle werden soll und was hinter dem Namen steckt.

Neugierig schaut eine Passantin durch die Fenster der Knäpper Bar in Oettingen. Als sie Petra Müller und Isabella Ackermann sieht, winkt sie aufgeregt. "Die Eröffnung hat sich herumgesprochen", sagt Müller. Sie ist eine der vier Gründerinnen der Knäpper Bar, die am Freitag ihre Türen geöffnet hat. Geplant ist es, in Oettingen einen Treffpunkt für Menschen aller Altersklassen zu etablieren, so Ackermann. Bereits vor der Eröffnung haben sie viel Zuspruch bekommen.

Die Idee, eine Bar zu eröffnen, ist vor etwa einem Jahr entstanden. Ackermann sagt, der Grund sei das Fehlen eines Treffpunktes gewesen, an dem man etwas trinken kann. Klar könne man in Oettingens Restaurants auch gemütlich etwas trinken, "wie in einer Bar ist das jedoch nicht." In der Knäpper Bar wurde auch auf den sozialen Aspekt geachtet: Die Sitzplätze wurden so angeordnet, dass es den Gästen leicht fällt, mit ihren Mitmenschen ins Gespräch zu kommen. Nachdem die Idee entstanden war, ging es relativ zügig an die Umsetzung.

