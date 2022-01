Knappe Entscheidung: Oettinger Rat will Einfahrt zum Sportplatz

In Oettingen wird die Bundesstraße 466 saniert. Der Rat will die Zu- und Ausfahrt zum Sportgelände erhalten. Doch zuständig ist er bei dieser Frage gar nicht.

Der Oettinger Stadtrat spricht sich mehrheitlich dafür aus, im Zuge der für dieses Jahr geplanten Sanierung der Bundesstraße 466 die Zu- und Ausfahrt am Sportgelände so zu belassen, wie sie jetzt ist. Elf Ratsmitglieder votierten dafür, acht dagegen. Durchgefallen ist der Vorschlag der Verwaltung, nur noch das Rechtsabbiegen von der Stadt her kommend zu erlauben und ein Ausfahren ganz zu untersagen. Die Entscheidung über die künftige Verkehrsregelung an dieser Stelle trifft allerdings nicht der Stadtrat.

Das macht das Staatliche Bauamt Augsburg. Der Vorschlag, an der Einfahrt zum Sportplatz und zur Reithalle verkehrstechnisch nichts zu verändern, kam von der CSU/FWG-Fraktion. Rudolf Löhe trug deren Auffassung vor und regte gleichzeitig an, ein Stoppschild aufzustellen, damit die Autofahrer vor der Ausfahrt auf die Bundesstraße verbindlich anhalten müssen. Der Meinung der Christsozialen schloss sich Bernhard Raab für die Vertreter der Stadtteil-Liste an.

Sind drei Einfahrten auf die B466 zu viel?

Aus Sicht der SPD argumentierte Fraktionschef Robin Bhattacharyya, dass langfristig betrachtet vor dem Hintergrund des vorgesehenen Gewerbegebietes am Weißen Kreuz drei Einfahrten im Bereich des Gesamtareals möglicherweise zu viele seien. Seine Fraktion folge im aktuellen Fall dem Vorschlag der Stadtverwaltung, nur noch das Rechtsabbiegen möglich zu machen.

Ludwig Däubler (Aktive Bürgerliste) appellierte an das Staatliche Bauamt, das Votum des Stadtrates ernst zu nehmen. Dr. Karl Lill (SPD) sprach sich für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der B466 im Bereich des Sportgeländes aus. Dies könnte gerade für die ausfahrenden Verkehrsteilnehmer ein zusätzlicher Sicherheitsaspekt sein.

Zwischenbau und Müllerstadel werden in Oettingen abgebrochen

Nicht allzu viel Neues gebe es zur Reaktivierung des Hotels Krone zu sagen, betonte Bürgermeister Thomas Heydecker in einem kurzen Sachstandbericht. Mit der Kostenprognose liege man derzeit noch unter der Schätzung. Für die Monate März und April kündigte Heydecker jedoch große Veränderungen an. Dann nämlich erfolge der Abbruch des Zwischenbaus und des Müllerstadels.

Ein neuer Lehminger Ortssprecher werde im Rahmen einer Versammlung im Bürgerhaus am 16. Februar gewählt. Mit Uwe Münderlein stehe ein Interessent für das Amt bereit. Während der Zusammenkunft könnten freilich noch weitere Bewerber vorgeschlagen werden, so der Bürgermeister.

Eine Formalie war der Beschluss über die Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen aus Anlass von Märkten in der Stadt im Laufe des Jahres.