Keine Mehrheit: Kommandant der Feuerwehr ist nur noch kommissarisch im Amt

Plus Bei der Jahreshauptversammlung bekommt Daniel Härtle nicht einmal 50 Prozent der Stimmen. Der Bürgermeister hofft, dass er doch noch zu einer Mehrheit kommt.

Bei der Generalversammlung der Oettinger Feuerwehr ist Kommandant Daniel Härtle nicht mit der nötigen Mehrheit wiedergewählt worden. Er führt die Stützpunktfeuerwehr dennoch kommissarisch weiter. Da die Kommune für die Feuerwehr zuständig ist, geht die Angelegenheit auch den Bürgermeister etwas an.

Laut dem Bayerischen Feuerwehrgesetz haben die Oettinger drei Monate lang Zeit, um einen Kommandanten zu finden. Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker hofft, dass die Angelegenheit intern geregelt werden kann und bestenfalls eine Mehrheit für Daniel Härtle zustande kommt. Härtle selbst möchte sich zum Ausgang der Wahl nicht äußern.