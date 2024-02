Oettingen

17:10 Uhr

Kontroverse Debatte über zeitliche Sperrung der Schloßstraße in Oettingen

Die viel befahrene Schloßstraße in Oettingen. Eine temporäre Sperrung wird diskutiert.

Plus Der Bürgermeister spricht sich gegen eine Sperrung aus. Gegenwind kommt von Rudolf Oesterle (PWG). Oettingen habe keinen Mut für Veränderungen, sagt er.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Eine kontroverse Debatte gab es am Dienstagabend im Kulturausschuss des Oettinger Stadtrates. Anlass für den regen Meinungsaustausch war die bereits intern diskutierte Idee, die Schloßstraße an Wochenenden zwischen Mang- und Schulgasse zeitlich begrenzt zu sperren, um die Aufenthaltsqualität des Marktplatzes zu erhöhen.

Bürgermeister Thomas Heydecker, ansonsten ein starker Befürworter einer Aufwertung der Altstadt, äußerte sich jedoch sehr zurückhaltend. Bei einer Sperrung der Straße müsste der vom Schloss kommende Verkehr relativ großräumig durch verschiedene Seitenstraßen umgeleitet werden, um wieder über den Entengraben und die Hadergasse in die Königsstraße zu gelangen. Dies sei wegen der verhältnismäßig langen und mitunter engen Strecke nicht unproblematisch. Einfacher wäre hingegen eine Umfahrung des Zentrums aus Richtung Süden. Hinzu komme, so Heydecker weiter, dass entsprechende verkehrsrechtliche Maßnahmen (Beschilderung, eventuell Poller samt aufwendigem und teurem Einbau) ergriffen werden müssten. Darüber hinaus wolle er den Bauhofmitarbeitern an ihren freien Tagen nicht zumuten, die Schilder auf- und abzubauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen