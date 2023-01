Kriterien-Diskussion für PV-Anlagen soll in Arbeitskreis weitergeführt werden

Werden Solarparks errichtet, sollen Bürger einbezogen werden, meinen die Fraktionen. Nach den Richtlinien-Ideen von SPD und SLO gibt es jetzt einen Arbeitskreis.

Die Entwürfe der Fraktionen von SPD und Stadtteilliste (SLO) für künftige Richtlinien zum Bau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Bereich der Stadt Oettingen (die RN berichteten) sind am Donnerstagabend im Bauausschuss des Stadtrates teils kontrovers, jedoch durchaus konstruktiv diskutiert worden. Die SLO konnte dabei den Vorschlägen der Sozialdemokraten nicht viel abgewinnen. Die SPD warnte ihrerseits davor, in einem Kriterienkatalog allzu konkret zu werden.

Die Haltung der CSU/FWG-Fraktion brachte Rudolf Löhe zum Ausdruck. Er sei im Grundsatz nicht gegen den Bau solcher Anlagen, aber nicht um jeden Preis. Konkret bedeute dies für ihn, keine Projekte auf landwirtschaftlichen Flächen mit "besten Böden" und einer hohen Bonität zu genehmigen.

PV-Anlagen sollen auf weniger wertvollen Grundstücken Vorrang haben

Vorrang sollten vielmehr die weniger wertvollen Grundstücke bekommen. Damit die Stadtratsmitglieder eine Entscheidungsgrundlage bei entsprechenden Bauanträgen hätten, bat Löhe die Verwaltung darum, in Erfahrung zu bringen, ab welcher Messzahl ein guter Bodenwert beginne und ab wann man davon nicht sprechen könne. Beim Bauernverband oder dem Landwirtschaftsamt dürften solche Angaben zu erhalten sein, die unter anderem für Planungssicherheit sowohl für die Stadt als auch für potenzielle Investoren sorgten. Auf die Vorschläge der SPD und der Stadtteilvertreter ging Löhe nicht groß ein. Einig ist er sich mit ihnen, in die jeweiligen Entscheidungsprozesse die Bürgerschaft einzubeziehen.

Die Überlegungen der SPD-Fraktion erläuterte Georg Wiedemann, der explizit hervorhob, dass die Stadt bei allen PV-Vorhaben vom Anfang bis zum Schluss "die Hand draufhat" und dadurch jederzeit Einfluss nehmen könne. Seine Fraktion plädiere nachdrücklich für den Bau von "Bürgeranlagen", weil dadurch die Akzeptanz in der Bevölkerung steige. Mit Löhe sei er sich einig, Anlagen nur auf weniger ertragreichen Flächen vorzusehen. Über Konkreteres könne man sich zu einem späteren Zeitpunkt unterhalten, betonte Wiedemann.

Martin Löffler von der SLO bezeichnet SPD-Ideen als viel zu vage

Reichlich zerpflückt wurden die SPD-Ideen von Martin Löffler (SLO). Sie seien viel zu vage und ließen zahlreiche Fragen offen, kritisierte er. Beispielsweise werde nicht beantwortet, warum ein Projekt nur maximal 20 Hektar groß sein sollte. Gleiches gelte für die Aussage, im Nahbereich von Siedlungen dürfe nicht gebaut werden. "Was ist damit gemeint – 20, 30 oder 100 Meter?"

In seinen grundsätzlichen Ausführungen forderte Löffler als bedeutendes Kriterium eine verbindliche Beteiligung der Bürger, ebenso des Dränverbandes und vor allem der Landwirtschaft. Zudem müsse ausgeschlossen werden, dass "Flickenteppiche" entstünden, sprich keine zusammenhängenden Anlagen gebaut würden. In jeden Fall müsse der Stadt eine Lenkungsfunktion bei derartigen Investitionen zukommen, so Löfflers Forderung.

PWG will Photovoltaik nur auf extensiv genutzten Flächen

Grundsätzliche Skepsis äußerte für die PWG-Fraktion Katharina Kaufmann. Photovoltaik sollte nach Ansicht der Parteifreien nur auf extensiv genutzten Flächen möglich sein, meinte sie. Ohnehin stelle sich für die PWG die Frage, ob Freiflächen-PV überhaupt der richtige Weg hin zur viel beschworenen Energiewende sei. Einschränkungen gebe es dadurch beispielsweise beim Substrat für die Biogasanlagen, weil die betroffene Wiese von der Landwirtschaft nicht mehr bewirtschaftet werden könne.

Bürgermeister Thomas Heydecker warnte seinerseits davor, in einem Kriterienkatalog zu konkret zu werden. "Je mehr Verbindliches drinsteht, desto unwahrscheinlicher wird es, dass eine Anlage kommt", zeigte sich der Rathauschef überzeugt. Zum weiteren Verfahren schlug Heydecker vor, das komplexe Thema zunächst in einem internen Arbeitskreis, bestehend aus den Mitgliedern des Bauausschusses, zu behandeln. Er halte dies für effektiver, als darüber in einem öffentlichen Gremium zu diskutieren. Die endgültige Entscheidung bleibe selbstverständlich den zuständigen kommunalen Gremien vorbehalten. Mit dieser Vorgehensweise zeigte sich der Ausschuss einverstanden.