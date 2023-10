Oettingen

Kritik bei Bürgerversammlung: Wörnitz-Freibad nicht genug gepflegt

Plus So viele Besucher wie noch nie kommen in diesem Jahr zur Versammlung für die Oettinger Kernstadt. Es geht um das Freibad, den Verkehr und die Finanzen der Stadt.

Von Bernd Schied

Bürgermeister Thomas Heydecker war sichtlich überrascht, als er in die Aula der Grund- und Mittelschule blickte. So viele Besucher wie in diesem Jahr waren noch nie zu einer Oettinger Bürgerversammlung gekommen, um sich über die Stadtpolitik aus erster Hand informieren zu lassen. Offenbar war das Interesse deshalb so groß, weil derzeit in der Fürstenstadt eine ganze Reihe von Themen auf der Agenda stehen, die die Bürgerschaft unmittelbar betreffen - beispielsweise die Sanierung der Kläranlage. An deren Kosten werden sich die einzelnen Haushalte in Form von Gebühren, Beiträgen oder beidem finanziell beteiligen müssen. Darüber hinaus gab es eine Reihe von kritischen Anmerkungen zum Wörnitz-Freibad.

Rathauschef Heydecker begann seinen rund einstündigen Bericht mit vielen Zahlen aus dem städtischen Haushalt. Die Finanzen der Kommunen seien angespannt, sagte der Bürgermeister. Durch die anspruchsvollen Infrastrukturvorhaben werde sich der Schuldenstand der Stadt von derzeit rund 13 Millionen Euro (inklusive Schulverband) in den nächsten Jahren weiter erhöhen. Unabhängig davon verwies Heydecker auf eine lebendige Stadt, was in den verschiedenen kulturellen und sportlichen Veranstaltungen im Jahresverlauf, aber auch in einer Reihe neuer Geschäfte in der Innenstadt zum Ausdruck gekommen sei. Dabei beeindrucke ihn immer wieder das große ehrenamtliche Engagement der Oettingerinnen und Oettinger.

