Krone-Baustelle: Wenn 30 Hotelzimmer auf eine Kurzreise gehen

Plus Der Transport der Module ist von langer Hand geplant. Nun werden sie zu einem neuen Hotel zusammengebaut. Die Transporter müssen durch enge Gassen fahren.

Von Verena Mörzl

Die Fortschritte am neuen Hotel Krone in Oettingen waren bislang vor allem im Zeitraffer zu sehen. Verschiedene Bilder veranschaulichten über einen längeren Zeitraum eindrucksvoll, wie sich die Baustelle entwickelt. Wie Gebäude verschwinden, Notdächer entstehen und ein neues Gebäude wieder aufgebaut wird. Für die aktuellen Entwicklungen am neuen Hotelzimmer-Komplex ist keine Zeitraffer-Aufnahme nötig, auch wenn die Stadt damit die Entstehung weiterhin dokumentiert. Seit Montag geht es an der Baustelle so schnell voran, dass man selbst bei einem kurzen Besuch große Veränderungen erkennt. Denn die 30 fertigen Hotelzimmer werden an Ort und Stelle montiert.

Wie berichtet, fertigte sie die Zimmerei Stark aus Auhausen allesamt in ihrer Produktionshalle und fährt die Module selbst mit Radladern nach Oettingen. Große Gebäudeteile werden durch die Gassen manövriert. Damit dies problemlos möglich ist, mussten jedoch im Vorfeld zahlreiche Vorbereitungen getroffen werden, wie Kronen-Manager Martin Götz am Dienstag an der Baustelle erzählt.

