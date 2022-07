Oettingen

28.07.2022

Krone: Das Wohnhaus an der Oettinger Stadtmauer wird abgerissen

Plus Städteplaner stören sich an dem Haus. Weitere Neuigkeiten zum Oettinger Hotel-Projekt: Das Minus wird größer und unter dem Notdach der Krone gab es einen Baustopp.

Von Verena Mörzl

In der jüngsten Stadtratssitzung in Oettingen haben sowohl Bürgermeister Thomas Heydecker als auch Architekt Hans-Heinrich Häffner die aktuellen Entwicklungen des Mega-Projekts Generalsanierung Krone vorgestellt. Bekanntlich soll rund um das Rathaus ein modernes Hotel entstehen, für welches das historische Fachwerkhaus und der Kronensaal komplett aufgewertet und dahinter Neubauten errichtet werden. Die gute Nachricht: Trotz einer erfolglosen Ausschreibung ist der Architekt zuversichtlich, den Zeitplan weiter einhalten zu können. Außerdem stimmte der Stadtrat dem Abriss des angrenzenden Wohngebäudes in der Schäfflergasse 2 zu. Die schlechte Nachricht: Das Notdach, das eigentlich wetterunabhängiges Arbeiten ermöglichen sollte, wurde zur Sauna, weshalb die Arbeiten darunter pausieren mussten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen