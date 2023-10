Oettingen

06:30 Uhr

Krone in Oettingen: Stadtrat gegen Kehrtwende in Sachen Photovoltaik

Plus Eigentlich sollte auf eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Neubauteils der Krone aus Kostengründen verzichtet werden. Der Stadtrat stemmt sich aber dagegen.

Von Bernd Schied

Die Reaktivierung des Hotels Krone in Oettingen ist und bleibt für die Stadtverwaltung, die Planer und alle beteiligten Firmen eine große Herausforderung. Nicht zuletzt deshalb, weil der Zeitplan sehr eng und anspruchsvoll ist, wie Architekt Hans-Heinrich Häffner in der jüngsten Stadtratssitzung sagte. Die Zeitvorgabe habe man sich jedoch nicht selbst auferlegt.

Vielmehr komme diese von den Fördergebern, also dem Bund und dem Freistaat Bayern. Dennoch werde die Krone wie vorgesehen Ende 2024 eröffnet, erklärte Häffner auf eine entsprechende Frage von Stadtrat Bernhard Raab (Stadtteilliste), der wegen der Komplexität der Aufgabe leise Zweifel am Fertigstellungstermin durchklingen ließ. Das Planungsteam sei sehr bemüht, die Arbeiten für die einzelnen Gewerke so optimal wie möglich aufeinander abzustimmen, um nicht noch weiter in Zeitverzug zu geraten, meinte der Architekt. Besonders aufwändig gestalteten sich derzeit die Bauarbeiten am Krone-Gebäude, speziell an der Fassade, deren Substanz „miserabel“ sei und mehr Zeit in Anspruch nehme. Als nächste bedeutende Wegmarke nannte Häffner den März kommenden Jahres. Zu diesem Zeitpunkt soll mit den umfangreichen Haustechnik-Arbeiten begonnen werden.

