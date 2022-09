Oettinger Krone: Neuer Auftrag sprengt Budget um mehr als 300.000 Euro

Plus Der Stadtrat vergibt am Dienstag einen Auftrag für die Krone, der mehr als 300.000 Euro über dem Budget liegt. Damit steigen die Mehrkosten auf fast eine halbe Million Euro.

Die Befürchtung steht bereits lange im Raum. Nun ist sie erstmals sehr deutlich sichtbar geworden. Die gestiegenen Baupreise führen auch im Zuge der Sanierung der Oettinger Krone zu einer deutlichen Kostensteigerung. Die jüngste Steigerung über Plan betraf die Baumeister-Ausschreibung für den Neubau. Nachdem der erste Versuch, eine Firma zu finden, bereits komplett gescheitert ist, gab es nun immerhin vier Angebote. Die Wahl fiel auf eine Firma aus Oberfranken. Der Auftragswert: rund 1,09 Millionen Euro – rund 311.000 Euro mehr als kalkuliert. Mit der Überschreitung des Kostenplans im Mai von 170.000 Euro macht das Plus inzwischen fast eine halbe Million Euro aus.