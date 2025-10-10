Ist die Krone ein„Prestigeprojekt“ oder ein Haus für die Oettinger geworden?

Geschmorte Schweinsbackerl mit Selleriepüree und Kartoffelstroh für 20,50 Euro oder ein Zwiebelrostbraten im „Krone-Style“, mit Röstzwiebeln, Rote-Zwiebel-Marmelade und Butterspätzle für 34,60 Euro: Dem einen läuft beim Lesen der Speisekarte des Krone-Restaurants „Kelle & Schaff“ das Wasser im Mund zusammen, Bernhard Kusche aus Munningen macht sie wütend. Er sagt: „Das sind Preise, die sich meines Erachtens in Oettingen mehr als die Hälfte der Bevölkerung nicht leisten kann - vielleicht einmal im Jahr zu besonderen Anlässen.“ Ein „Prestigeprojekt für die Großkopferten“ sei die Krone geworden, sagt er.

Die Krone hätte ein Haus für die Bevölkerung werden sollen, wie etwa das Jugendfamiliengästehaus (JUFA) in Nördlingen, mit moderaten Preisen, so Kusche. „Es war klar, dass dieses einzigartige Baudenkmal, was die aufwendige bauliche Umsetzung anbelangt, ein stimmiges Gesamtkonzept braucht, in das kein einfaches Gasthaus passt“, entgegnet Oettingens Bürgermeister Thomas Heydecker. Zudem habe man sich bewusst dafür entschieden, dass sich die Küche, die man in der Krone anbietet, von der heimischen Gastronomie abhebt, um hier keine Konkurrenz mit den bestehenden Restaurants in Oettingen zu schaffen.

Krone-Hoteldirektor Wölflik: Gerichte aus regionalen Produkten werden frisch zubereitet

Das Konzept für das Restaurant „Kelle & Schaff“ sei, dass man regionale Produkte anbiete, die immer frisch seien, sagt Hoteldirektor Markus Wölflik. „Unsere Produkte kommen direkt vom Bauern; zudem wird alles mit einer entsprechenden Küchenbrigade immer frisch zubereitet. Die Idee war, sich abzuheben, etwas Besonderes zu bieten“, so Wölflik weiter. Man nehme aber auch Rückmeldungen der Gäste ernst und wisse, dass man sich anpassen müsse, weil man die Oettinger gerne bei sich haben wolle. So werde es etwa Wochengerichte geben, die man preissensibler gestalten könne. Etwas günstiger sei, zur gegebenen Saison, auch der Biergarten. „Da kostet die Bratwurst vielleicht einen Euro mehr, aber auch hier wird das Sauerkraut frisch gekocht“, sagt Wölflik.

Am 6. November wird das zweite Restaurant im historischen Gewölbekeller der Krone eröffnen, das Fine-Dining-Restaurant „Acht Reiter“. „Kreative Gaumenfreuden auf höchstem Niveau“ sollen dort laut Website serviert werden. Ein noch hochpreisigeres Restaurant also; kann das in Oettingen funktionieren? Man habe einmal Hotelgäste, die ein Paket gebucht haben, aber auch schon Anfragen von Firmen, die gerne mit ihren Gästen dort essen würden, sagt Markus Wölflik. Samstags werde es einen Business-Lunch geben. Man hoffe, dass man auch den ein oder anderen Gast aus der weiteren Entfernung locken könne. „Wir glauben schon, dass es gut angenommen wird, denn es gibt viele Genießer in der Region“, so der Hoteldirektor.

Kronesaal kann für Veranstaltungen gemietet werden

Ein Schmuckstück in der Krone ist der Saal. Für Veranstaltungen wie etwa Hochzeiten kann man ihn mieten. Kostenpunkt: 1500 Euro. Für gemeinnützige Vereine ist die Saalmiete um die Hälfte, auf 750 Euro reduziert. „Das kann sich kein Verein leisten“, sagt Bernhard Kusche. Man habe im Vorfeld recherchiert, was andere umliegende Lokalitäten in der Größenordnung verlangen, entgegnet Hoteldirektor Wölflik. Hier gebe es Anbieter, die die Kosten mit einem Mindestumsatz verbinden. Man müsse bedenken, dass der Raum drei bis vier Stunden vor- und nachbereitet werden, also etwa bestuhlt und gereinigt werden muss und somit am Vor- und eventuell auch am Folgetag nicht genutzt werden könne. In den warmen Monaten sei auch der Biergarten dabei, sodass dieser dann für den normalen Betrieb geschlossen sei. Man habe auch schon kleinere Geburtstags- oder Hochzeitsgesellschaften, bei denen der Aufwand nicht so hoch war, angenommen, bei denen man deutlich weniger verlangt habe.