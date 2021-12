Künstlerin, Pädagogin, Managerin: Sabine Koloska ist Oettingens Multitalent

Plus Die Oettingerin Sabine Koloska ist Künstlerin, Kräuterpädagogin und unter anderem Sprecherin des Oettinger Seniorenbeirates. Heute arbeitet sie auch als Quartiersmanagerin.

Sabine Koloska gilt in Oettingen als eine Art Multitalent, als Tausendsassa der Stadt. Sie arbeitet als Künstlerin, im Oettinger Seniorenbeirat, als Quartiersmanagerin und ist Kräuterpädagogin. Wie gelingt ihr das?