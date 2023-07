Oettingen

Kuh stößt Mann mit dem Kopf gegen den Oberkörper und verletzt ihn

Bei Feldarbeiten greift eine Kuh in der Nähe von Lehmingen einen Mann so an, dass er später ärztlich versorgt werden muss.

Beim Grasen hat sich am Mittwoch wohl eine trächtige Kuh in der Nähe von Lehmingen von Feldarbeiten gestört gefühlt. Polizeiangaben zufolge griff das Tier daraufhin einen 55-jährigen landwirtschaftlichen Arbeiter an. Mit dem Kopf stieß sie ihn so gegen den Oberkörper, dass der 55-Jährige gleich mehrere Prellungen im Rippenbereich davontrug. Der Mann musste ärztlich versorgt werden. (AZ)

