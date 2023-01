Kurierfahrer muss ausweichen und landet im Acker

Der 64-Jährige muss eine Vollbremsung machen. Sein Fahrzeug muss nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Ein fünfstelliger Sachschaden ist bei einem Unfall am frühen Silvestermorgen entstanden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 64-jähriger Kurierfahrer gegen 6.35 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter von Oettingen in Richtung Munningen. Kurz vor dem Kreisverkehr Höhe Munningen kam ihm ein Pkw mit Fernlicht entgegen. Deshalb leitete der Kurierfahrer eine Vollbremsung ein. Er kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den tieferliegenden Acker. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (AZ)