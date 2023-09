Ladendiebstahl in Oettingen

Ein Ladendiebstahl hat sich in Oettingen ereignet. Die Frau erwartet nun ein Hausverbot.

In einem Drogeriemarkt in Oettingen hat am Mittwochnachmittag eine 51-jährige Frau mehrere Artikel entwendet, wie es im Polizeibericht heißt. Die Frau erwartet nun eine Anzeige und ein Hausverbot. (AZ)