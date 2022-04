Oettingen

07:00 Uhr

Landessiegerin bei "Jugend forscht": AEG-Schülerin forscht mit 385 Rindern

Plus Luisa Zajitschek vom Albrecht-Ernst-Gymnasium in Oettingen wird bayerische Landessiegerin bei "Jugend forscht". Was das Besondere an ihrer Arbeit ist.

Von Peter Urban

Ob sie sich eine Überschrift wünschen könnte, fragte Luisa Zajitschek gleich zu Beginn des Gewinnerinterviews, das unsere Redaktion anlässlich ihres Landessieges bei "Jugend forscht" 2022 in Bayern mit ihr führen konnte. Denn es ist schon eine große Zahl an Tieren, mit denen die Schülerin forscht: Fast 400 Rinder hat sie untersucht. Worum es dabei geht?

