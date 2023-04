Lastwagen-Außenspiegel beschädigt und geflüchtet

Ein Unbekannter hat in Oettingen den Außenspiegel eines gelben Lastwagens beschädigt. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise.

Ein Lastwagen ist am Dienstag in Oettingen beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall in der Zeit zwischen 17.30 und 17.57 Uhr. Der gelbe Lastwagen stand in der Schützenstraße auf dem Seitenstreifen. Der Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des geparkten Lkw, kümmerte sich allerdings nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise, Telefon 09081/2956-0. (AZ)