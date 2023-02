Leerstände in der Oettinger Innenstadt sollen erfasst werden

Die neue Innenstadtbeauftragte will Suchenden Leerstände vermitteln. Barbara Binder ist außerdem für Innenstadtbelebung und die Residenzstadt der Manufakturen zuständig.

Seit Ende November 2022 ist der Bereich Innenstadtentwicklung für die Stadt Oettingen neu besetzt. Barbara Binder, vielen Oettingern bekannt aus der Tourist-Information, hat nach ihrer Elternzeit diesen Bereich übernommen. Sie wird sich nun darum kümmern, die Innenstadt Oettingens als lebendiges Zentrum zu erhalten und mit neuen Akzenten attraktiv weiter zu gestalten. Das teilt die Stadt Oettingen mit.

Barbara Binder ist die neue Innenstadtbeauftragte

Um auf Suchanfragen entsprechend reagieren zu können, ist es wichtig, einen Überblick über die bestehenden gewerblichen Leerstände in der Innenstadt zu haben. Derzeit werden vorhandene Informationen erfasst und aktualisiert und nach und nach Kontakt mit den einzelnen Leerstands-Eigentümern aufgenommen, heißt es weiter. Ziele seien, den Bedarf an einer neuen Nutzung zu ermitteln, bei Anfragen von möglichen Nutzern mögliche Leerstände parat zu haben und die Eigentümer gegebenenfalls z. B. per Newsletter über Anfragen unverbindlich zu informieren. Sollte der Wunsch dafür da sein, kann dies auch auf der Homepage der Stadt Oettingen veröffentlicht werden.

So sollen auf verschiedene Weisen Kontakte zwischen Eigentümern und möglichen Nutzern hergestellt und damit bestehende Räume mit neuem Leben gefüllt werden. Der Aufruf richtet sich an diejenigen, die einen gewerblichen Leerstand in der Innenstadt besitzen, der wieder belebt werden soll oder beispielsweise wegen einer baldigen Geschäftsaufgabe freie Räume in Aussicht haben. Aber Bedarf sieht die Stadt auch für Menschen, die sich wegen Fördermöglichkeiten für Sanierungen informieren wollen oder eine Idee für einen gewerblichen Leerstand haben.

Innenstadtbeauftragte Barbara Binder soll in diesen Feldern beratend unterstützen und helfen, eine neue Nutzung zu finden. Nach Angaben der Stadt sind die Bürozeiten dienstags bis donnerstags von 8.30 bis 12. 30 Uhr und nach Vereinbarung. Dienstags und mittwochs ist sie telefonisch unter 0160-97576017 oder per E-Mail an innenstadt@oettingen.de im Homeoffice zu erreichen. Am Donnerstag ist sie im Regelfall in Oettingen im Rathaus vor Ort.

Neben dem Leerstandsmanagement betreut Barbara Binder zudem die Innenstadtbelebung (Aktionen und Events), die Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft und als übergeordnetes Ziel die Residenzstadt der Manufakturen. (AZ)