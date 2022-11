Leerstand in Oettingen wird zur Pop-up-Galerie

Die Film- und Fotofreunde Oettingen ziehen mit ihrer Ausstellung in die ehemalige Schlecker-Filiale.

Die Film- und Fotofreunde Oettingen eröffneten am Samstag, 19. November, ihre Fotoausstellung im ehemaligen Schlecker-Gebäude (Schloßstraße 48) mit einer Vernissage. Vorsitzender Thomas Schneid begrüßte die Gäste, die Ehrengäste und Mitglieder der Fotoclubs aus Rain am Lech, Wertingen und Donauwörth. Thomas Schneid stellte den Verein der Oettinger Film- und Fotofreunde vor und gab einen kurzen Überblick über das Tätigkeitsfeld des Vereins, insbesondere über das der elf ausstellenden Fotografen.

Film- und Fotofreunde zeigen Werke in der Schloßstraße

Besonderer Dank galt der Familie Fall, die für diese Ausstellung die Räume zur Verfügung gestellt hat. Darüber hinaus stellt die Familie zusätzlich und kostenlos die Energiekosten dem Verein für die Dauer der Ausstellung zur Verfügung. Stellvertretender Bürgermeister Markus Eisenbarth zeigte sich positiv überrascht von der Qualität der Ausstellung. Besonders freute es ihn, dass zu diesem Anlass ein Leerstand in der Stadtmitte wiederbelebt wird.

Die Fotografen in der ehemaligen Schlecker-Filiale in Oettingen. Foto: Monika Heckl

Die Ausstellung ist noch am Samstag, 26. November, von 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 27. November, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos, und die Mitglieder des Vereins freuen sich über zahlreiches Interesse an ihrem Hobby. (AZ)