Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Oettingen: Leistungsprüfung „Die Gruppe im Hilfeleistungseinsatz“ erfolgreich absolviert

Oettingen

Leistungsprüfung „Die Gruppe im Hilfeleistungseinsatz“ erfolgreich absolviert

15 Kameraden der Feuerwehr Oettingen konnten ihre verdienten Abzeichen entgegennehmen.
Von Klaus Feigl für Freiwillige Feuerwehr der Stadt Oettingen i.Bay.
    • |
    • |
    • |
    Die Kameradinnen und Kameraden nach erfolgreichem Absolvieren der Leistungsprüfung.
    Die Kameradinnen und Kameraden nach erfolgreichem Absolvieren der Leistungsprüfung. Foto: Peter Elpelt

    Kürzlich legten zahlreiche Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Oettingen erfolgreich die Leistungsprüfung „Die Gruppe im Hilfeleistungseinsatz“ ab. In dreiwöchiger Vorbereitung wurden Theorie, Gerätekunde, Truppaufgaben und Einsatzübungen geübt – und am Prüfungstag überzeugten zwei Gruppen in allen Disziplinen. Vor der praktischen Übung stand die theoretische Prüfung: Es mussten Fragen zu Verkehrsabsicherung, Unfallgefahren, Erster Hilfe, Gerätekunde und weiteren Themen beantwortet werden (abhängig von der angestrebten Stufe von Bronze bis Gold-Rot). Zudem wurden bei den Truppaufgaben Kenntnisse an verschiedenen Geräten geprüft. In der praktischen Einsatzübung simuliert die beiden Gruppen einen Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person: Zunächst erfolgt die Absicherung der Einsatzstelle und Brandschutzmaßnahmen, dann das Sichern und Unterbauen des Fahrzeugs, die Rettung mit Spreizer und Schneidgerät sowie die Erstversorgung der Person. Die gesamte Übung muss innerhalb einer festgelegten Höchstzeit bewältigt werden. Alle 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer meisterten die Prüfung mit Erfolg und erhielten ihr Abzeichen in den Stufen Bronze bis Gold-Rot.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden