Oettingen

vor 17 Min.

Literaturfestival: Whisky-Tasting und eine männliche Leiche im Kilt

Plus Im Rahmen des Literaturfestivals Nordschwaben liest Gordon Tyrie aus seinem Buch "Schottensterben" im ehemaligen Zentraltheater in Oettingen.

Von Peter Urban

Gordon Tyrie ist das Pseudonym des Glauser-Preisträgers Thomas Kastura, geboren 1966 in Bamberg. Er studierte Germanistik und Geschichte, arbeitet als Autor für den Bayerischen Rundfunk und schreibt seit 20 Jahren Kriminalromane und Erzählungen. Schottland ist seine große Liebe: Mit „Todesströmung“ und "Schottensterben" startete er eine erfolgreiche Reihe auf den Hebriden angesiedelter Cosy Thriller. Am Autor ist allerdings auch ein veritabler Whisky-Verkäufer verloren gegangen, brachte er doch ins ehemalige Kino in der Goldenen Gans in Oettingen einen Dreier-„Flight“ mit.

