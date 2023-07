Lkw-Fahrer beschädigt Schild in Oettingen und flieht

Ein Lkw-Fahrer stößt am Donnerstag in Oettingen gegen ein Schild und beschädigt es. Der Fahrer kümmert sich nicht um den Schaden: Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Schild ist am Donnerstag in Oettingen von einem Lkw-Fahrer beschädigt worden. Laut Angaben der Polizei fuhr er gegen 17 Uhr auf der Munninger Straße, als er gegen das Schild stieß. Der Fahrer kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise zum Unfall unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

