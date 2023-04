Lok muss bei Oettingen wegen Traktor notbremsen – Mann fährt weiter

Eine Lok quert einen unbeschrankten Bahnübergang bei Oettingen, als ein Traktorfahrer über die Gleise fährt. Die Notbremsung verursacht einen Schaden in Höhe von 20.000 Euro.

Nach einem Vorfall bei Oettingen wird wegen gefährlichem Eingriffs in den Bahnverkehr und Unfallflucht gegen einen Traktor-Fahrer ermittelt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann am Mittwoch gegen 17.25 Uhr mit seinem Traktor über den unbeschrankten Bahnübergang auf der B 466, obwohl eine Lok von Wassertrüdingen in Richtung Nördlingen querte. Der Lokführer musste eine Notbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Traktor auf den Gleisen: Lokfahrer muss bei Oettingen notbremsen

Der Mann sei unbeirrt weitergefahren und bewirtschaftete seinen Acker, statt sich mit dem Lokführer in Verbindung zu setzen. Durch die Notbremsung wurden an der Lok die Bremsen völlig abgeschliffen, so dass ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand. (AZ)

