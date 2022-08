Luise Kinseher in Oettingen: Auf den Spuren bayerischer Wesensart

Plus Die Kabarettistin zeigt ein kurzweiliges Programm, das immer wieder von Szenenapplaus unterbrochen wird. Landrat und Bürgermeister müssen als Kellner ran.

Am Ende stand das Oettinger Bierzelt komplett kopf, das Publikum applaudierte minutenlang. Zweieinhalb Stunden lang hatte Luise Kinseher zuvor die rund 400 Besucher beim Kirchweih-Nachschlag mit einem Kabarett-Programm der Extraklasse begeistert.