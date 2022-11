Oettingen

„Luther goes Rock“: Fünf Pfarrer spielen Rockmusical in Oettingen

Fünf Pfarrer präsentierten in der Jakobskriche das Lutheroratorium.

Plus Evangelische und katholische Pfarrer treten seit Jahren als Rock-Band auf. Das Lutheroratorium spielten sie am Reformationstag in der Jakobskirche.

Von Ernst Mayer

Die Orgel und die Kirchenglocken sind sonst das Lauteste, was aus der Oettinger Jakobskirche schallt. An diesem Reformationstag war es die Musik, die alles andere übertönte. Es war schließlich auch Rockmusik, die beim Lutheroratorium auf einmal aus der Kirche dröhnte. Das war vielleicht Uli Taubers Lieblingsmusik. Schlagzeug und satter Bass sind dabei Voraussetzungen und ein Keyboard, ausgerüstet mit einem Equalizer, den er meisterhaft beherrschte.

