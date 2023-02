Märkte in Oettingen: Fieranten müssen künftig vorab bezahlen

Bisher kassiert der Bauhof die Betreiber der Stände vor Ort. Um jedoch den langen Arbeitstag der Mitarbeiter zu vereinfachen, wird der Ablauf neu geregelt.

Mitarbeiter des Oettinger Bauhofs haben an den Marktsonntagen viel zu tun. Sie beginnen um 5 Uhr morgens, die Stadt abzusperren. Der Marktmeister ist Kämmerin Birgit Mayer zufolge dann von 6 bis 10 Uhr in der Innenstadt unterwegs und weist die Fieranten ein. Um 13 Uhr ist es dann an der Zeit, die Standgebühr zu kassieren. Diese wird bislang noch in bar fällig. Doch das soll sich in Zukunft ändern, wie die Kämmerin in der zurückliegenden Sitzung des Finanzausschusses deutlich machte. Der Aufwand für den Bauhof soll sich reduzieren, denn immerhin muss er nach dem Markt noch nach dem Rechten sehen. Im Zuge der Veränderung werden auch die Gebühren angepasst.

Für die Erhöhung und die Umstellung auf Überweisung muss die Marktgebührensatzung verändert werden. Der Finanzausschuss war sich bereits einig und beschloss einen Vorschlag, den der Stadtrat Ende Februar noch absegnen muss.

Mindestgebühr für Marktsonntage in Oettingen beträgt zehn Euro

Hauptamtsleiter Günter Seebauer habe sich bei Nachbarstädten nach deren Gebühren pro laufendem Meter erkundigt, berichtete die Kämmerin weiter. Sie sagte, dass die Stadt Gunzenhausen, nur um ein Beispiel zu nennen, drei Euro pro laufenden Meter Marktstand verlange. Weil die Zahlungsmodalitäten in Oettingen verändert werden, wurden auch die Kosten überprüft. So wolle die Verwaltung den Meterpreis bei 2,50 Euro belassen. Allerdings solle die Mindestgebühr auf zehn Euro festgelegt werden. Dazu komme eine Pauschale für den Strom beziehungsweise Starkstrom.

Bürgermeister Thomas Heydecker meinte, dass die Planung für den Markt grundsätzlich verlässlicher sei, wenn die Fierantinnen und Fieranten vorab die Gebühr überweisen würden. Es gäbe dann eine verlässliche Anmeldung und der Markt könne besser strukturiert werden. Nach einer kurzen Diskussion im Finanzausschuss, was mit Nicht-Zahlern geschehe, meinte Heydecker, dass solch eine Regelung nicht mit in die Satzung aufgenommen werden solle. In der Genehmigung zum jeweiligen Markt aber könnte die Stadt hineinschreiben, dass ohne Zahlung vorab eine Teilnahme nicht möglich ist.

Die Termine für die Märkte in Oettingen (mit verkaufsoffenem Sonntag) sind in diesem Jahr wie folgt: Der Frühjahrsmarkt findet am 26. März statt, der Maimarkt am 7. Mai, der Herbstmarkt am 29. Oktober und der Wintermarkt am 26. November.