Oettingen verschenkt einen historischen Leichenwagen

Der einstige Leichenwagen der Stadt Oettingen gehört nun dem Museum Kulturland Ries. Dort befinden sich künftig auch alte Leitern der Feuerwehr.

Solche Sammlungsangebote erhält das Museum Kulturland Ries in Maihingen, das sich in der Trägerschaft des Bezirks Schwaben befindet, nicht alle Tage: den einstigen Leichenwagen der Stadt Oettingen sowie zwei historische Leitern der Freiwilligen Feuerwehr.

Historischer Leichenwagen und Drehleitern aus Holz gehen an Bezirksmuseum

Um die drei Gefährte für künftige Generationen zu erhalten, fand sich in Oettingen keine geeignete Lagermöglichkeit mehr, heißt es in einer Pressemitteilung. So traten die Stadt und das Heimatmuseum Oettingen mit der Bitte an das Maihinger Museum heran, ob dieses die Fahrzeuge in seine Obhut nehmen könne. Bei Museumsleiterin Conny Zeitler und Museologen Martin Beer war die Freude über dieses Angebot groß, denn trotz seiner etwa 50.000 Objekte umfassenden Sammlung befindet sich bisher weder ein Leichenwagen noch eine Feuerwehrleiter aus dem Ries in den Beständen.

Bei der Übergabe dabei waren Daniel Härtle (von links), Conny Zeitler, Barbara Heinrich, Thomas Heydecker und Martin Beer. Foto: Matthias Meyer, Museum Kulturland Ries

Bei der Übergabe an das Museum zeigten sich Bürgermeister Thomas Heydecker, Heimatmuseumsleiterin Barbara Heinrich und Feuerwehrkommandant Daniel Härtle erleichtert, dass die drei historischen Stücke einen guten Platz in der Sammlung des Museums gefunden haben und so auch in Zukunft aus der Geschichte Oettingens erzählen können.

Fahrgestell des Leichenwagens aus dem Jahr 1869

Das Fahrgestell des Leichenwagens stammt noch von seinem Vorgänger aus dem Jahr 1869, den Aufbau fertigte 1912/13 der Sattlermeister Karl Schmidt aus Oettingen neu an. Bis in die 1960er-Jahre kam der Wagen bei evangelischen und katholischen Beerdigungen gleichermaßen zum Einsatz. Zur Vervollständigung des Leichenwagens gab das Heimatmuseum Oettingen noch die originalen Laternen, die sich in seiner Sammlung befanden, dazu.

historische Drehleiter 2022-10-15_Feuerwehrleiter_Heimatmuseum-Oettingen_Fischer: Die Nürnberger Balanceleiter von 1896 bei einer Feuerwehrübung 1929 im Judengässchen in Oettingen, Foto: © Heimatmuseum Oettingen/Sammlung Fischer Foto: Heimatmuseum Oettingen/sammlung Fischer

Die Feuerwehrleitern sind Fabrikate der Nürnberger Feuerlöschgerätefabrik Justus Christian Braun. Die größere, eine sogenannte Nürnberger Balanceleiter, stammt von 1896 und hat eine Steighöhe von 9 bis 15 Metern. (AZ)