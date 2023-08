Mann fährt in Oettingen unter Drogeneinfluss E-Scooter

Polizeibeamte kontrollieren einen Mann auf einem E-Scooter und stellen fest, dass es Drogen konsumiert hat. In seiner Wohnung finden sie Waffen und Drogen.

Ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Mittwochmittag in Oettingen in eine Polizeikontrolle geraten. Laut Polizeibericht stellten die Beamten bei dem Fahrer, den sie gegen 12 Uhr am Orgelhof anhielten, drogentypische Auffälligkeiten fest. Der 29-Jährige gab an, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden.

Der Mann gab an, weitere Betäubungsmittel zu Hause zu haben: Die Beamten stellten in seiner Wohnung Marihuana und mehrere Schlagringe sicher. Dem E-Scooter-Fahrer droht nun eine Anzeige. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.