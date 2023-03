Mann fährt mit 2,2 Promille Auto

Die Polizei kontrolliert einen 39-Jährigen in Oettingen und stellt fest: Der Mann fährt unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Ein 39-jähriger Autofahrer ist am Mittwochmorgen in der Schlossstraße in Oettingen von der Polizei kontrolliert worden. Laut Polizeibericht stellte sich sehr schnell heraus, dass der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Den Führerschein musste der Autofahrer sofort abgeben, anschließend wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

