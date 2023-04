Mann klaut Wodka-Flasche, doch er wird erkannt

Ein Mann stiehlt eine Wodka-Flasche in Oettingen, doch die Polizei macht ihn an seiner Wohnanschrift ausfindig.

Ein 53-Jähriger ist am Mittwochmorgen in einer Tankstelle in Oettingen beobachtet worden, wie er den Verkaufsraum betrat, eine Flasche Wodka aus dem Kühlschrank nahm und einfach wieder die Tankstelle verließ, ohne zu bezahlen. Da der Mann laut Angaben der Polizei in der Tankstelle bereits bekannt war, konnten ihn die hinzugerufenen Polizisten kurz nach der Tat an seiner Wohnanschrift antreffen. Den Diebstahl habe der Mann sofort gestanden. Nun erhält er eine Strafanzeige. (AZ)

